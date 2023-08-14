حملات نظافة وإزالة تعديات وتطوير المواقف بمراكز كفر الشيخ

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وزراعة أشجار، ورفع المخلفات، وإزالة تعديات على أراضي زراعية، ومتابعة تطوير المواقف بالمراكز والمدن.



وأكد أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، تنفيذ أعمال زراعة ٣٧٠ زراعة مختلفة الأنواع على جانبي الترع، وري الأشجار بمداخل المدينة وشوارعها، فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، إضافة لرفع ٣٠حاوية بإجمالى ٤٥ طن قمامة وأتربة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم.

وأوضح عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار أعمال النظافة اليومية، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها، وتحميلها إلى المقالب العمومية، كما تابع القصيف، تطوير مجمع المواقف، وتنفيذ مشروع إعادة تخطيط مخارج ومداخل مجمع المواقف ونقل التندات بالأماكن الجديدة، بما يتناسب مع إنشاء المحاور المرورية الجديدة وإعادة تخطيط الميدان بما يناسب السيولة المرور وعدم تكدس السيارات أمام الموقف.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال نظافة وتجميل القرى التابعة للوحدة المحلية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، مؤكداً تمكن الحملات من رفع وإزالة كميات كبيرة من القمامة المتراكمة والمخلفات والأتربة من الشوارع الفرعية والعمومية بالقري، ومسح وتمهيد عدد من الطرق.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة، وزراعة الأشجار بالشوارع، وري الحدائق، وجمع القمامة، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية ، في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء، لرفع مستوى النظافة.

وتابع خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة ورفع المخلفات، وإزالة تعدي فك شدة خشبية على الأرض الزراعية بناحية عزبة صبرى الجديد، بقرية ميت الديبة، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى حتى مواجهة جميع المخلفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة، في أحياء وشوارع ،وميادين المدينة ، بما يساهم ،في تحسين مستوى ،النظافة وتحقيق رضا ،المواطنين ، فضلاً عن رفع المخلفات، بميادين وشوارع وأحياء بلطيم.