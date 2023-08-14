تفاصيل افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في محافظة بورسعيد (فيديو)

كشف المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة، تفاصيل افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في محافظة بورسعيد، قائلًا لأول مرة ننظم البطولة الأفريقية للأندية بمشاركة نحو 9 أندية، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



وأضاف رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، أن هذه البطولة بروفة لدورة الألعاب الإفريقية وستكون مؤهلة لبطولة الألعاب الأولمبية، ولدينا في بطولتنا 5 ألعاب غير أولمبية مثل كرة السرعة.

- مشاركة كرة السرعة في بطولة مجمعة شيء مبشر



وأشار رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، إلى أن مشاركة كرة السرعة في بطولة مجمعة شيء مبشر لإدراجها في دورة الألعاب الأولمبية بالقريب العاجل، ولدينا قاعدة واسعة من ممارسي هذه اللعبة.

وأوضح رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، أن الاتحاد المصري ينظم عددا كبيرا من البطولات والفعاليات، وهو ما جعل اللعبة تنتشر في مصر على نطاق واسع، ومنحها أفضلية واضحة على الدول الأخرى.