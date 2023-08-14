«الأمن الاقتصادى» يضبط 11903 قضايا سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي.

- الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 11903 قضايا متنوعة.

- الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12434 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

- الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 274 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».