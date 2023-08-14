الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد خروجه أمام تشيلسى.. 3 مشاهد تبرز غضب محمد صلاح عقب استبداله

محمد صلاح
محمد صلاح

أثار النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، جدلًا كبيرًا بعد خروجه منفعلًا من أرض الملعب في مباراة فريقه أمام تشيلسي.

3 مشاهد تبرز غضب محمد صلاح عقب استبداله

ووقع ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

وكاد صلاح أن يفتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 12، بعد تلقيه تمريرة من كودي جاكبو، ليطلق تسديدة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، لترتطم بالعارضة.

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز مشاهد خناقات أثارت غضب محمد صلاح في أرض الملعب، وذلك على النحو التالي:

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

ماذا ينتظر محمد صلاح فى قمة ليفربول وتشيلسى بالدورى الإنجليزى؟

يورجن كلوب يكشف سبب استبدال "صلاح" أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

صلاح يغادر مباراة تشيلسى غاضبًا ويرفض تحية كلوب

1- مباراة ليفربول وتشيلسى في أغسطس 2023

في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي، ليحل محله زميله هارفي إيليوت، الأمر الذي أغضب "مو" كثيرًا.

وبدا محمد صلاح غاضبًا أثناء خروجه من أرضية الملعب، حيث ألقى "الشريط اللاصق من على يده" وهو في حالة انزعاج، تاركًا مكانه لزميله هارفي إيليوت.

2- مباراة ليفربول وتشيلسى فى مارس 2021

تكرر الأمر سابقًا أمام تشيلسي أيضًا، ولكن في مباراة الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت في 4 مارس 2021، على ملعب "أنفيلد".

وقرر يورجن كلوب استبدال محمد صلاح في الدقيقة 62 من زمن اللقاء، الذي انتهى بهزيمة ليفربول بهدف نظيف، سجله ماسون ماونت.

وأظهر محمد صلاح بعض علامات الغضب عقب استبداله أمام تشيلسي، في شوط اللقاء الثاني، بعدما كان من أفضل لاعبي الريدز في الشوط الأول.

محمد صلاح بعد استبداله أمام تشيلسى فى عام 2021

3- مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد فى فبراير 2019

الأمر ذاته حدث في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، التي أقيمت في 24 فبراير 2019، والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

 وأظهرت الكاميرات رد فعل حزين لمحمد صلاح عقب استبداله في الدقيقة 78 من المباراة، وكاد أن يبكي أثناء تواجده على دكة البدلاء.

محمد صلاح بعد استبداله أمام مانشستر يونايتد فى عام 2021

 

محمد صلاح صلاح ليفربول تشيلسى الدورى الانجليزى مانشستر يونايتد

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