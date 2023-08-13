صلاح يغادر مباراة تشيلسى غاضبًا ويرفض تحية كلوب

غادر محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي، التي تجمعهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج موسم 2023-2024، بعد أن تم استبداله بزميله هارفي إيليوت.

وفي الدقيقة 77، قام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول باستبدال محمد صلاح بزميله هارفي إيليوت، الأمر الذي أغضب "مو" كثيرًا، حيث بدا غاضبًا أثناء خروجه من أرضية الملعب.

لم يتبادل صلاح التحية مع كلوب بعد استبداله حيث توجه إلى مقاعد البدلاء، بعد أن أهدر فرصة تعزيز رقمه القياسي كصاحب أطول سلسلة من التسجيل في المباريات الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأشهر أنتوني تايلور حكم المباراة، البطاقة الصفراء في وجه كارني تشوكويميكا في الدقيقة الرابعة بعد تدخله القوي على إبراهيما كوناتي.

وكاد صلاح أن يفتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 12، بعد تلقيه تمريرة من كودي جاكبو، ليطلق تسديدة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، لترتطم بالعارضة.

وتمكن الكولومبي لويس دياز من افتتاح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 18 من متابعة لتمريرة محمد صلاح، الذي تلقى تمريرة طولية رائعة من أليكسيس ماك أليستر.

وسجل محمد صلاح هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 29، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستطاع المدافع الفرنسي أكسيل ديساسي، تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37 من متابعة لرأسية زميله بين تشيلويل.

وسجل بين تشيلويل هدفًا لـ تشيلسي في الدقيقة 39، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكاد نيكولاس جاكسون أن يمنح التقفدم لفريق في الدقيقة 43، بعدما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من ريس جيمس، لكن تسديدته علت عارضة أليسون.

وتُنقل مباراة تشيلسي وليفربول، تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فيشهد قيادة الوافد الجديد، السنغالي نيكولاس جاكسون أساسيًا في هجوم "البلوز"، إضافة للمدافع الفرنسي أكسيل ديساسي، في أولى مباريات المدرب الجديد، ماوريسيو بوتشيتينو.

أما عن تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل.

خط الوسط: ريس جيمس - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - كارني تشوكويميكا - بين تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فيتواجد المصري محمد صلاح أساسيًا، إضافة لتواجد الوافدين الجديدين، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومنيك سوبوسلاي.

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا.