ماذا ينتظر محمد صلاح فى قمة ليفربول وتشيلسى بالدورى الإنجليزى؟

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة نظيره تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويلتقي فريق تشيلسي بنظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في قمة نارية على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبشكل عام، يرغب فريقا ليفربول وتشيلسي في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، من أجل بدء الموسم الجديد 2023-2024 بأفضل شكل ممكن.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام تشيلسي؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي وما ينتظره، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 22 لـ محمد صلاح أمام تشيلسي في جميع المسابقات.

- ونجح صلاح في تسجيل 7 أهداف في شباك تشيلسي، وصنع هدفين آخرين، خلال 21 مباراة جمعته بفريقه السابق بمختلف المسابقات.

- ويُعد تشيلسي أكثر الفِرق التي واجهها محمد صلاح خلال مسيرته الاحترافية.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام تشيلسي؟

- يرغب محمد صلاح في مواصلة تألقه وتسجيله للأهداف في المباريات الافتتاحية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويحرص محمد صلاح دائمًا على التسجيل في اللقاءات الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق في 2017، ولمدة 6 مواسم على التوالي حتى موسم 2022-2023 الماضي، كأول لاعب يُحقق هذا الإنجاز.

- يأمل محمد صلاح في الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن، متساويًا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.