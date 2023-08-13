يورجن كلوب يكشف سبب استبدال "صلاح" أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سبب استبداله محمد صلاح في مباراة الفريق أمام تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

واستبدل كلوب صلاح بزميله هارفي إيليوت في الدقيقة 77 من المباراة التي جمعت فريقه بـ تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.

وغضب محمد صلاح عقب استبداله، حيث أنهى كلوب فرصته لتعزيز رقمه القياسي كصاحب أطول سلسلة من التسجيل في مباريات افتتاحية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل ليفربول مع تشيلسي بهدف لمثله على ملعب ستامفورد بريدج، حيث جاء هدف “الريدز” عن طريق الكولومبي لويس دياز، من متابعة لتمريرة محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة:"أنا متواجد هنا للفوز في المباراة ومحمد صلاح له أهمية في مكان نادي ليفربول، هو خارج ومهم، كنت أحتاج لبعض من القوة البدنية، كنت أحتاج لذلك التغيير، وقمت بتغيير “مو”".

وأضاف:"صلاح لديه الكثير من الأرقام القياسية، لكن لا يمكن أن نفكر في تلك الأمور من الناحية التكتيكية".

وأوضح:" لم أتحدث مع صلاح بعد، لا أتذكر أبدًا أنه غادر الملعب سعيدًا وأنا أتفهم ذلك، لا يوجد شيء ضده، هو ليس سعيد وهذا أمر واضح، أتفهم ذلك.. لا توجد مشكلة".