تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في قمة الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل “البلوز”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فيتواجد المصري محمد صلاح أساسيًا، إضافة لتواجد الوافدين الجديدين، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومنيك سوبوسلاي.

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا.