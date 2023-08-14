الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طبيب باطنة: ما قدمته "100 يوم صحة" يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن المصرى

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقاً، إن الأرقام التي تحققها مبادرة 100 يوم صحة، تؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصري المريض والصحيح ومنها مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، وتنظيم الأسرة.

وأضاف "عقبة"، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تهتم بصحة المرأة وصحة الأسرة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، موضحًا أن مبادرة "100 يوم صحة" تقدم خدمات عالية المستوى خاصة فيما يتعلق بإنهاء قوائم الانتظار، موضحًا أن الحلول الطبية بالمبادرة سريعة وموجودة.

وأوضح أن مبادرة "100 يوم صحة " تقوم بعمل كافة الفحوصات الطبية سواء تحاليل أو أشعات، لتقديم الحياة الكريمة التي يحتاجها كل مواطن مصري، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية التي تمت نجحت في نشر التوعية للمواطن المصري في جميع التخصصات لمنع حدوث الأمراض.

١٠٠ يوم صحة اهتمام الدولة المصرية الأمراض المزمنة الأمراض الدكتور أشرف عقبة

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