رسميًا.. إعلان موعد المرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى للقبول

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يوجد أماكن شاغرة في العديد من الكليات للمرحلة الثانية، بما في ذلك كليات الآداب والتجارة والحقوق والتربية الاجتماعية والرياضية والسياحة والفنادق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقِدَ الآن، أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية للشعبة العلمية هو 60%، بينما يُطَبَّق الحد الأدنى للقبول في الشعبة الأدبية بنسبة 58%.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ في 15 أغسطس وستستمر حتى السبت المقبل.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الأستاذ السيد عطا، المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل يعلن عنها تباعًا من مكتب التنسيق في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وصرح د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الانفوجراف التوضيحي ودليل "سؤال وجواب" يتضمنان العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الفيديو التوضيحي المرفق يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/CPfm6l3lqKc?si=QTmiw2uhc_jHD56v

