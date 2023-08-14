الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يشن حملات أمنية على حائزي الأسلحة النارية بالمحافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – سوهاج) بتوجيه حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وفي أسوان، نجحت الجهود في ضبط عدد (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش ـ فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (متهمان " لأحدهما معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية")، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة ضم (3 متهمين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وتنفيذ عدد (806) حكم قضائى متنوع.

وفي سوهاج تمكنت الجهود بقيادة العميد أحمد علي مفتش الأمن العام من ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (3 بنادق آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – 2 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى ) بحوزة (16 متهم) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

الامن العام وزير الداخلية

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