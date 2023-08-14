جامعة برج العرب التكنولوجية توضح للطلاب الجدد نظام الدراسة بها

تستعد جامعة برج العرب التكنولوجية، لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الدفعة الثانية الجديدة، وأوضحت الجامعة أنها إحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة التي تهتم بها الدولة والقيادة السياسية بالآونة الأخيرة فهي جامعة حكومية أصدرت بقرار رقم 72 لعام 2019.



وأوضحت الجامعة للطلاب الجدد نظام الدراسة استعداداً لاستقبال الدفعة الثانية، حيث تعد جامعة برج العرب التكنولوجية هي إضافة كبيرة للجامعات المصرية بشكل عام وبالتعليم التكنولوجي بشكل خاص لتخريج خريج قادر علي التعامل مع التكنولوجيا والتطور الذي يشهده قطاع الصناعة في سوق العمل.

وأكدت الجامعة في بيان اليوم، أنها لم تخرج أي دفعة من طلابها حتى الآن، حيث بدأت الدراسة بجامعة برج العرب التكنولوجية واستقبالها لأول دفعة لها في العام الماضي في أكتوبر 2022، كما أنها تستعد لاستقبال طلاب الفرقة الجديدة لتكون ثاني دفعات الجامعة.

كليات جامعة برج العرب التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية تضم كليتين أساسيتين وهما

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة - والتي تشمل:

• قسم تكنولوجيا المعلومات

• قسم تكنولوجيا السكك الحديدية

• قسم تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية

• قسم تكنولوجيا الغزل والنسيج

• قسم تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية - والتي تشمل:

• قسم تكنولوجيا الصناعات الدوائية

• قسم تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية

• قسم تكنولوجيا مساعد تمريض

• قسم تكنولوجيا تركيبات أسنان.

نظام الدراسة بالجامعة وفرص التدريب

نظام الدراسة بالجامعة 2+2 فيمكن لطالب التخرج بعد سنتين بمؤهل متوسط يحصل على دبلومة في التكنولوجيا كلا في تخصصه، وفي حالة استكمال الطالب الأربع سنوات يحصل علي بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية أو بكالوريوس تكنولوجيا الصناعة والطاقة؛ ويشترط على استكمال الطالب السنتين الآخرتين تفوقه خلال السنتين الأولى وحصوله على حد أدنى 80%، وفي حالة عدم بلوغه للحد الأدنى تتيح له الجامعة سنة تدريب في، إحدى الشركات أو المصانع ومن ثم يستكمل دراسته لحصوله على درجة البكالوريوس، بالإضافة الي يمكن لطالب استكمال الدارسات العليا بالجامعة وحصوله على درجة الماجستير المهني والدكتوراه المهنية فقط.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أن التقديم لجامعة خلال هذا العام الجامعي 2023-2024، من خلال مكتب التنسيق بالنسبة لطلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وإعداد الفنين وطلاب المدارس الفنية الصنائع 3 سنوات.

كما تتيح الجامعة التقديم مباشرةً في إدارة شؤن الطلاب بالجامعة بالنسبة لطلاب المدارس التطبيقية، وأيضا تتيح الجامعة برامج خاصة بالنسبة لطلاب الخرجين للمعاهد السنتين مثل معهد الفني الصحي ومعهد الفني الصناعي بحد أقصي 3 سنوات على تخرجه على أن يكون التقديم لهم مباشرةً في إدارة شؤن الطلاب بالجامعة.