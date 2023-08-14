الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة مواطن فى حالة تحلل داخل منزله بالشرقية

جثة
جثة

عثر على جثمان شخص فى حالة تحلل، متوفى داخل منزله بنطاق منطقة يوسف بيه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقله لمستشفى الزقازيق الجامعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول "هاني. ف" مقيم يوسف بيه نطاق قسم ثانى الزقازيق جثة هامدة. 

كشفت التحريات عن العثور على الجثمان فى شقة بالطابق الثانى داخل منزل مكون من 5 طوابق، والجثمان كان في بداية التحلل، تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى الجامعى.

 وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية عليه، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

جثمان شخص حالة تحلل مستشفى الزقازيق الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية التحريات

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