تقديم خدمات طبية لـ530 مواطنا خلال قافلتين سكانيتين بالدلنجات وإيتاي البارود

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزى الدلنجات وإيتاي البارود قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتم تنفيذ قافلة بقرية سالم التابعة لقرية الوفائية بالدلنجات تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 225 مواطنا بمختلف التخصصات"80 من الأطفال و 60 باطنة و 20 أمراض النساء - 10 أسنان"، كما تم إجراء تحاليل لعدد 25 حالة و تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة.

كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات,و قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة داخل القرية.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية كفر عسكر شنديد التابعة لوحدة قرية ارمانيا بإيتاى البارود تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 310 مواطنا مابين "تنظيم أسرة - قياس سكر وضغط - باطنة - أطفال - تحاليل - أسنان" وكذا تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 أغنام ورش 100 رأس ماشية بالإضافة الي توزيع 100 إسطوانة غاز على أهالي القرية بسعر المستودع.