مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14-8-2023 في الدوريات الأوروبية والسعودي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة النصر ضد الاتفاق، ومباراة الهلال ضد أبها في بطولة الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مانشستر يونايتد X وولفرهامبتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- قادش X ديبورتيفو ألافيس: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD.

- أتلتيكو مدريد X غرناطة: في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- ألانيا سبور X إسطنبول باشاك شهير: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فاتح قرا جمرك X بشكتاش: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- أبها X الهلال: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

- الرائد X الاتحاد: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC2 HD.

- الاتفاق X النصر: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

- الشباب X الأخدود: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC2 HD .