تشافي يُهاجم الحكام بعد طرده في مباراة برشلونة وخيتافي

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تعادل فريقه مع خيتافي في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني، موجهًا انتقادات حادة للحكام.

ووقع فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي مع خيتافي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

وكاد أورويل روميو أن يفتتح التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 26، عندما راوغ مدافع خيتافي، وأطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر.

وشهدت المباراة 26 دقيقة كوقت بدلًا من الضائع، بمعدل 10 دقائق في الشوط الأول، و16 دقيقة في الشوط الثاني، كما أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من رافينيا لاعب برشلونة والمدرب تشافي، وخايمي ماتا، لاعب خيتافي.

تشافي يهاجم الحكام ورابطة الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وخيتافي

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "عندما نبيع حقوق بث البطولة لنرى هذه الأشياء، فهذا ليس شيئًا إيجابيًا، ولا نسير على الطريق الصحيح".

وأوضح: "أخبرت الحكم أن هناك الكثير من الأخطاء وتم السماح بها لصالح خيتافي، لهذا السبب طردني".

وتابع: "لقد اجتمعنا مع الحكام قبل انطلاق البطولة، وأول شيء وعدونا به هو أن الحكام سيتفهمون المدربين أكثر".

وأضاف: "طردي ليس مهمًا، ولكن ما حدث على أرض الملعب مهم، لقد حاولنا لكننا لم نستطع".

وأكد: "أعتقد أننا نستحق الفوز، لكن هذا لم يكن كافيًا، هذا عار".

وعن طرد البرازيلي رافينيا، قال تشافي: "ما حدث معه هو تراكم لمجموعة أحداث، الحكام سمحوا لهم بأمور لم يسمحوا لنا بها".

وواصل: "حدث ذلك في بداية الموسم الماضي، ولكننا نجحنا في إنهاء الموسم بشكل جيد".

وبسؤاله عن طريقة لعب خيتافي، أجاب تشافي: "أسلوبهم يعتمد على إهدار الوقت، إنه أمر طبيعي".

وعن إضافة وقت بدل ضائع كبير، قال تشافي: "إنه أمر مخزٍ، لقد تمت إضافة 20 دقيقة، نحن مستاؤون، وكان هناك ظلمًا واضحًا جدًا، أنا غاضب جدًا".

واختتم تشافي تصريحاته، مُشددًا: "رغم كل ذلك، أنا سعيد لأننا لعبنا بشكل جيد بـ10 لاعبين، لقد أتيحت لنا الفرص ولكن الحظ لم يحالفنا للاستفادة منها".

عقوبة تشافي ورافينيا المحتملة بعد طردهما من مباراة برشلونة وخيتافي

وكانت التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا، قد أفادت أن رافينيا قد يتعرّض لعقوبة الإيقاف بين مباراتين وثلاث مباريات لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، بعد اشتباكه مع لاعب خيتافي .

بينما انتقد تشافي التحكيم، وبالتالي قد تتم معاقبته بالإيقاف لمدة مباراتين.