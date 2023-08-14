الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| تحسن فى الأحوال الجوية والأهلى يرشح متعب لانتخابات رابطة الأندية

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية ونشاط للرياح حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 13 أغسطس  حتى الجمعة المقبل 18 أغسطس 2023، وفقًا لهيئة التنبؤات الجوية، حيث تشهد البلاد تحسنًا نسبيًا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 - الأهلي يرشح متعب لانتخابات رابطة الأندية.. وأمير مرتضى يمثل الزمالك

أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن ترشيحه عماد متعب، مهاجم المارد الأحمر السابق، ممثلًا عنه في انتخابات رابطة الأندية للموسم الجديد..لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

- رئيس البرلمان الإيرانى: لن يتم احتجاز القاصرات دون سن 18 لعدم ارتدائهن الحجاب

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، أن الشرطة الإيرانية لم تحتجز أي فتاة قاصر دون سن الـ18، بتهمة عدم ارتداء الحجاب.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

- بالأسماء.. التشكيل الجديد لغرفة القاهرة التجارية

شكلت غرفة القاهرة التجارية، هيئة مكتبها، الأحد، للدورة الانتخابية الجديدة 2023- 2027، وأدار جلسة الإجراءات كل من صلاح العبد وشادي الكومي كأكبر وأصغر الأعضاء سنًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

- السيجارة الفرط بـ5 جنيهات.. شعبة الدخان تقترح حلًا لأزمة أسعار السجائر

 

قال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان في اتحاد الصناعات، إن مصر تنتج سنويًا 85 مليار سيجارة، ما يثير علامات الاستفهام حول الارتفاع في أسعار السجائر المستمر، وأضاف إمبابي، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الشعبة قدمت اقتراحًا أمس السبت تطلب من خلاله طرح السجائر.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

أخبار فاتتك الاقتصادية والرياضية تحسن بالأحوال الجوية نشاط للرياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية احتجاز القاصرات التشكيل الجديد السيجارة الفرط بـ5 جنيهات رابطة الأندية

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

"القاهرة الإخبارية": وزير الدفاع الصينى سيزور روسيا وبيلاروسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى