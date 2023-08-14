أخبار فاتتك| تحسن فى الأحوال الجوية والأهلى يرشح متعب لانتخابات رابطة الأندية

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية ونشاط للرياح حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 13 أغسطس حتى الجمعة المقبل 18 أغسطس 2023، وفقًا لهيئة التنبؤات الجوية، حيث تشهد البلاد تحسنًا نسبيًا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- الأهلي يرشح متعب لانتخابات رابطة الأندية.. وأمير مرتضى يمثل الزمالك

أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن ترشيحه عماد متعب، مهاجم المارد الأحمر السابق، ممثلًا عنه في انتخابات رابطة الأندية للموسم الجديد..لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- رئيس البرلمان الإيرانى: لن يتم احتجاز القاصرات دون سن 18 لعدم ارتدائهن الحجاب

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، أن الشرطة الإيرانية لم تحتجز أي فتاة قاصر دون سن الـ18، بتهمة عدم ارتداء الحجاب.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- بالأسماء.. التشكيل الجديد لغرفة القاهرة التجارية

شكلت غرفة القاهرة التجارية، هيئة مكتبها، الأحد، للدورة الانتخابية الجديدة 2023- 2027، وأدار جلسة الإجراءات كل من صلاح العبد وشادي الكومي كأكبر وأصغر الأعضاء سنًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- السيجارة الفرط بـ5 جنيهات.. شعبة الدخان تقترح حلًا لأزمة أسعار السجائر

قال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان في اتحاد الصناعات، إن مصر تنتج سنويًا 85 مليار سيجارة، ما يثير علامات الاستفهام حول الارتفاع في أسعار السجائر المستمر، وأضاف إمبابي، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الشعبة قدمت اقتراحًا أمس السبت تطلب من خلاله طرح السجائر.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).