الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالأسماء.. التشكيل الجديد لغرفة القاهرة التجارية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

شكلت غرفة القاهرة التجارية، هيئة مكتبها اليوم الأحد، للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، وأدار جلسة الإجراءات كل من صلاح العبد وشادي الكومي كأكبر وأصغر الأعضاء سنا.

وجاء أيمن عشري رئيسا للغرفة، وشريف يحيي وسيد النواوي نائبين أول وثانِ، واللواء صلاح العبد أميناً لصندوق الغرفة، وأشرف خضر أمين صندوق مساعد، وأشرف الشيمي سكرتيراً عاماً للغرفة، بينما تم اختيار عماد قناوي ممثلاً لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاء مجلس إدارة الغرفة مكون من عضوية كل من «طارق السلاب وخالد حسانين ومحمد مهران وأحمد الوسيمي ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي، وإبراهيم المغربى، وشادى الكومى، وعبد الفتاح المحجوب، وأحمد عبد الحميد، و هانى الرواس ونجلاء عبد المنعم، و أمير نادر رياض، وأحمد النجار».

ورحب أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة، بمجلس الإدارة الجديد عقب انتهاء جلسة الإجراءات، متمنيا أن تكون هذه الدورة دورة تحقيق الإنجازات والعمل كفريق واحد متكامل الأدوار، بما يحقق مصالح المنتسبين من الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة ومصلحة اقتصاد البلاد، وتنفيذ توجهات الدولة سواء فيما يتعلق بالدور الاقتصادي أو المجتمعي.

وشدد عشري، على أهمية الاستفادة من كل الامكانيات الموجودة في المجلس في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس، سواء الأعضاء الذين كانوا موجودين في الدورة السابقة أو الأعضاء الجدد الذين انضموا لهذا المجلس.

ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بجميع المحافظات لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

أعضاء الجدد الأعضاء الاقتصادي الأنشطة المختلفة الجديدة التجارة والصناعة

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