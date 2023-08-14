الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يرشح متعب لانتخابات رابطة الأندية.. وأمير مرتضى يمثل الزمالك

عماد متعب
عماد متعب

أرسل النادي الأهلي، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن ترشيحه عماد متعب مهاجم المارد الأحمر السابق ممثلاً عنه في انتخابات رابطة الأندية للموسم الجديد.

 

واختار نادي الزمالك، أمير مرتضى منصور ممثلاً عنه في حال انتخابه عضوًا بالمجلس الجديد لرابطة الأندية.

 

وأغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمس الأحد، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024.

 

وتقرر إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الاندية المحترفة يوم 15 أغسطس الجاري بمقر اتحاد الكرة.

 

وكان اتحاد الكرة، قد خاطب أندية الدوري المصري الممتاز؛ لإرسال مرشحيها لتشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة موسم 2023-2024.
 

الاهلى عماد متعب أمير مرتضى منصور انتخابات رابطة الأندية المحترفة اتحاد الكرة

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