المايسترو سليم سحاب ضيفًا على قناة القاهرة الإخبارية الخميس المقبل

يحل المايسترو سليم سحاب ضيفًا على قناة القاهرة الإخبارية، وتحديدًا برنامج عاصمة الفنون في حلقة خاصة تذاع يوم الخميس المقبل، الساعة الـ8 مساءً.

ويتطرق "سحاب" خلال الحلقة إلى رحلته الطويلة خلال مسيرة برع فيها كأحد أهم الموسيقيين في العالم العربى، بعدما عمل مع كبار نجوم الطرب، بالإضافة إلى النجوم الذى اكتشفهم وهم صغار مثل شيرين عبدالوهاب، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم.

ويعد المايسترو سليم سحاب أيضًا باحثًا فى الموسيقى وتاريخها، حيث صدرت له كتابات عديدة حول الموسيقى العربية، والكلاسيكية.

برنامج عاصمة الفنون يُذاع يوم الخميس من كل أسبوع، فى الساعة 8 مساء، واستضاف خلال حلقات السابقة نجومًا مثل محمد صبحي، يسرا، صابرين، المايسترو نادر عباسى، أشرف زكى، وفاء عامر، نيللى كريم.