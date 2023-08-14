الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة سيدة متحللة بالتجمع

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

كشف مصدر أمني أن رجال مباحث القاهرة الجديدة بقيادة اللواء محمد عبد الله، مدير المباحث، يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور علة جثة سيدة متحللة خلف منطقة المقابر بالتجمع.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة مجهولة متحللة خلف المقابر بمنطقة القاهرة الجديدة وكشف ملابسات الحادث.

وعثر أهالي القاهرة الجديدة قبل قليل على جثة سيدة مجهولة متحللة خلف المقابر، وتم إبلاغ الإسعاف والتي ارسلت سيارة لنقل الجثة لمشرحة زينهم بأمر من النيابة العامة.

 

أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمنية الجريمة العثور علي جثة سيدة العثور على جثة اللواء محمد عبد الله مدير المباحث

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تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة سيدة متحللة بالتجمع

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