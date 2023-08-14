بذكرى وفاتها.. شويكار نجمة تألقت فى عالم الفن القديم والحديث

يوافق اليوم ذكرى رحيل جميلة الشاشة المصرية والعربية الفنانة شويكار، والتي رحلت عن عالمنا في 14 أغسطس عام 2020 عن عمر ناهز 81 عامًا.

شويكار هي واحدة من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، قدمت العديد من الأفلام الناجحة والمتنوعة في مختلف الأنواع والأدوار.

صاحبة اسم لامع في تاريخ الفن المصري والعربي، اسم يجسد موهبة فذة وشخصية متميزة، اسم يحمل ذكريات جميلة لأجيال عديدة من المشاهدين والمعجبين.

رحلت شويكار عن عالمنا، وتركت خلفها إرثًا فنيًا غنيًا بالأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، التي أثبتت فيها قدرتها على التألق في كل الألوان والأدوار.

ولدت شويكار في 4 نوفمبر 1938، في الإسكندرية، لأب مصري تركي الأصل وأم شركسية، درست في مدارس داخلية، وتزوجت في سن مبكرة من المحاسب حسن نافع، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة منة الله، بعد وفاة زوجها، اشتغلت كسكرتيرة في شركة، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب، وأطلق عليها اسم شويكار.

بدأت شويكار مشوارها الفني في عام 1960 بفيلم "حبي الوحيد"، ولاقت نجاحًا كبيرًا بأدائها المتمكن وخفة دمها، اشتهرت بالأدوار الكوميدية، خصوصًا مع الفنان فؤاد المهندس، الذي تزوجته في عام 1963.

شكلت شويكار مع فؤاد المهندس ثنائيًا رائعًا في العديد من الأفلام والمسرحيات، مثل "أخطر رجل في العالم"، "شنبو في المصيدة"، "أرض النفاق"، "انا وهو وهي"، "أنا فين وإنت فين"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة.

كما أدت شويكار أدوارًا درامية ورومانسية مع نجوم كبار، مثل رشدي أباظة، عادل إمام، نور الشريف، يحيى شاهين، سعاد حسني، سهير رمزي، وغيرهم.

في سبعينيات القرن الماضي، ركزت شويكار على السينما أكثر من المسرح، وقدمت أفلامًا متنوعة وشعبية، مثل "الكرنك"، "السقا مات"، "ڤيڤا زلاطا"، "طائر الليل الحزين"، "أمريكا شيكا بيكا".

شاركت في بعض المسلسلات التليفزيونية التى حققت نجاحًا كبيرًا ، مثل "ست من زمن الحب"، "هوانم جاردن سيتي"، "بنت من شبرا"، "كلام رجالة"، اعتزلت شويكار الفن في عام 2012، بعد مسلسل "آه سر علني"، وعاشت في هدوء وبعيدًا عن الأضواء.

شويكار، التي توفيت عن عمر يناهز 82 عامًا، هي واحدة من أهم الفنانات في تاريخ مصر والوطن العربي. أثرت في الجمهور بأعمالها الفنية المتميزة والمتنوعة، وأبدعت في أدوارها الكوميدية والدرامية والرومانسية، تركت خلفها ذكرى عطرة وإرثاً فنياً لا ينسى.