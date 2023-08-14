الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة قدم
كرة قدم

مع بداية الساعات الأولى بالصباح الباكر حرص عشاق الكرة المصرية والمحبين في جميع بلدان ألعالم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14-8-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، للقيام بمتابعة كافة المباريات بشكل حصري، وتشجيع الفريق المفضل لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14-8-2023 والقنوات الناقلة

تنشر "الدستور" جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 بالدوري الإنجليزي والسعودي والإسباني وغيرها، والقنوات الناقلة لها.

ولن تتوقف متعة كرة القدم بل سوف تزداد بمباريات مهمة ومثيرة على متنوع الأصعدة في مساء اليوم الإثنين.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، كما سوف تُلعب مباريات مهمة في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس

يلتقي مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024.

كما يلعب أتلتيكو مدريد مع غرناطة في ختام الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024.

على صعيد الدوري السعودي يواجه الهلال نظيره أبها، ويلعب النصر مع الاتفاق والشباب مع الأخدود.

مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون في تمام الساعة (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × غرناطة في تمام الساعة (22:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي

أبها × الهلال في تمام الساعة (18:00 مصر والسعودية) - SSC1 EXTRA 1 HD

صلاح يغادر مباراة تشيلسى غاضبًا ويرفض تحية كلوب

الترويج للمقصد السياحى المصرى خلال مباراة نهائى كأس السوبر الألماني (صور)

الاتفاق × النصر في تمام الساعة (21:00 مصر والسعودية) - SSC1 HD

الشباب × الأخدود في تمام الساعة (21:00 مصر والسعودية) - SSC EXTRA 1 HD

ومن الجدير بالذكر أن كان فريق الأهلي قد توج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك يكون على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي عقب فوزه ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وتعادله في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

بينما فريق اتحاد العاصمة الجزائري، فحصد على لقب في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب تفوقه في النهائي وذلك على فريق يانج أفريكانز التنزاني، عقب فوزه خارج أرضه بهدفين مقابل هدف، وهزيمته في الجزائر بهدف دون رد.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة مباريات اليوم مباريات

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 فى مصر دون مصنعية

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

القصة الكاملة لمصرع 3 أشخاص وإصابة 9 حرقا على يد عاطل بعين شمس

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023 وكيفية طباعة بطاقة الترشيح للكليات

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة سيدة متحللة بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبد المجيد محمود..الشهيد هشام بركات..ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية!

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى