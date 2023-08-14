جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14-8-2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الساعات الأولى بالصباح الباكر حرص عشاق الكرة المصرية والمحبين في جميع بلدان ألعالم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14-8-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، للقيام بمتابعة كافة المباريات بشكل حصري، وتشجيع الفريق المفضل لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14-8-2023 والقنوات الناقلة

تنشر "الدستور" جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 بالدوري الإنجليزي والسعودي والإسباني وغيرها، والقنوات الناقلة لها.

ولن تتوقف متعة كرة القدم بل سوف تزداد بمباريات مهمة ومثيرة على متنوع الأصعدة في مساء اليوم الإثنين.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، كما سوف تُلعب مباريات مهمة في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس

يلتقي مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024.

كما يلعب أتلتيكو مدريد مع غرناطة في ختام الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024.

على صعيد الدوري السعودي يواجه الهلال نظيره أبها، ويلعب النصر مع الاتفاق والشباب مع الأخدود.

مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون في تمام الساعة (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × غرناطة في تمام الساعة (22:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي

أبها × الهلال في تمام الساعة (18:00 مصر والسعودية) - SSC1 EXTRA 1 HD

الاتفاق × النصر في تمام الساعة (21:00 مصر والسعودية) - SSC1 HD

الشباب × الأخدود في تمام الساعة (21:00 مصر والسعودية) - SSC EXTRA 1 HD

ومن الجدير بالذكر أن كان فريق الأهلي قد توج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك يكون على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي عقب فوزه ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وتعادله في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

بينما فريق اتحاد العاصمة الجزائري، فحصد على لقب في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب تفوقه في النهائي وذلك على فريق يانج أفريكانز التنزاني، عقب فوزه خارج أرضه بهدفين مقابل هدف، وهزيمته في الجزائر بهدف دون رد.