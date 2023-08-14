الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفيات شرق المحافظة ووحدات الرعاية الأساسية

مستشفي مارينا بمطروح
مستشفي مارينا بمطروح

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفيات “ الحمام المركزى، ومستشفى مارينا المركزى، ومستشفى رأس الحكمة المركزى”.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لنظام العمل بالمستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي وزائري مطروح.


وتفقد "سالم" جميع الأقسام بالثلاث مستشفيات بداية من الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات، وتم مناقشة التمريض في كيفية التسجيل ومراجعة الدفاتر كما تم الوقوف علي جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضى والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي، وتم مراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بها وصرف المضادات الحيوية، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتأكيد على متابعة صيانة الأجهزة والتأكد من انضباط الأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات،

                         
كما حرص على تفقد أعمال النظافة والأمن بالمستشفيات وتلاحظ تدنى مستوى النظافة بمستشفى الحمام المركزى ومستشفى رأس الحكمة المركزى موجها مسئول النظافة برفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى والمتابعة من إدارة المستشفى ويتم اتخاذ اجراءات عاجلة حال التكرار .          

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وأحال المتغيبين من العاملين بالمستشفيات الثلاث الى التحقيق بالإدارة القانونية بديوان عام المديرية، مشددا على أنه لم ولن يتهاون مع المقصرين حرصا على تقديم خدمة طبية أفضل لأهالى وزائرى المحافظة .

 

واستكمل وكيل صحة مطروح جولته بتفقد وحدتي أطنوح وسيدى حنيش التي تم افتتاحهما حديثا للتأكد من انتظام العاملين والخدمات الطبية المقدمة، مؤكدا أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة. 

الإستقبال والطوارئ استقبال المرضي السلامة والصحة المهنية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المستلزمات الطبية اللازمة صحة مطروح مستشفي الحمام المركزي مستشفى رأس الحكمة المركزى مستشفى مارينا المركزي مستشفى رأس الحكمة

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