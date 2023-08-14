الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع أول ساعات تعاملات المقاولين والتجار شغل بال المواطنين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية، وجود استقرار بسبب استقرار السوق بالعرض والطلب على الشراء، إذ أن سجل سعر طن حديد عز مبلغ 35 ألفًا و500 جنيه، ووصل سعر طن حديد المصريين نحو قيمة 33 ألفًا و700 جنيه.

 

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الحديد اليوم الإثنين 14-8-2023 في مصر في مختلف المصانع والشركات المصرية، طبقا للأسعار المعلنة في بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، وشعبة مواد البناء.

 

أسعار الحديد اليوم الإثنين في المصانع المصرية

سعر حديد عز اليوم الإثنين 35 ألفًا و500 جنيه للطن الواحد، طبق هذه الأسعار لأنها أسعار المصنع.
 

سجل سعر حديد المصريين اليوم 33 ألفًا و700 جنيه للطن الواحد.
 

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين 33 ألفًا و400 جنيه للطن الواحد.
وبلغ سعر حديد العتال اليوم 32800 جنيه.
 

وبينما سجل سعر طن حديد العشري 31500 جنيه.
سعر حديد بيانكو 30000 جنيه للطن.
وعن حديد مصر ستيل، بلغ سعر الطن منه 31000 جنيه.
 

وسجل حديد الداخلية اليوم الاثنين 14 أغسطس سعر 33100 جنيه،
والمراكبي سعر 33000 جنيه للطن.

 

سعر حديد بشاي 33500 جنيه للطن.
بلغ سعر حديد العتال 32800 جنيه.
 

بينما سجل سعر طن حديد العشري 31500 جنيه.
 

سعر حديد بيانكو اليوم الاثنين 14 أغسطس 30000 جنيه للطن.
وعن حديد مصر ستيل، بلغ سعر الطن منه 31000 جنيه.
 

سجل حديد الداخلية سعر 33100 جنيه،
والمراكبي سعر 33000 جنيه للطن.

رئيس غرفة مواد البناء: تقليل إنتاج الأسمنت يرجع إلى طلب الشركات

غرفة مواد البناء: قرار الحكومة خفض إنتاج الأسمنت يساعد على ضبط الأسعار

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

كما استقرت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلية، على النحو التالي:
بلغ سعر اسمنت المسلح 1730 جنيهًا.
سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.
وصل سعر اسمنت الممتاز 1780 جنيهًا.
وصل سعر اسمنت التعمير 1750 جنيهًا.
سعر اسمنت المنيا 1750 جنيهًا.
بلغ سعر أسمنت المصريين 1750 جنيهًا.

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