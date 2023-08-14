الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"خفاجى" لـ"الشاهد": محاولات اغتيالى لم تزدنى إلا إصرارًا على النظر فى هذه القضايا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار معتز خفاجى

كشف المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، عن سبب قبوله لنظر قضايا الجماعة الإرهابية.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن حبي لبلدي كان المحرك الأساسي لقبول هذه القضايا.

وأضاف: "بصراحة أنا من النوع إني بحب بلدي ولا أخاف وأيقن أن ما يكتب لي سيصير، ومؤمن بالأقدار، ولا أهوش بالكلام خوفاً علي نفسي أو أسرتي، وحبي لبلدي كان المحرك الأساسي لقبول هذه القضايا".

وتابع: "محاولات اغتيالي لم تزدني إلا إصرار على النظر في هذه القضايا، ولم تكن المحاولة الأخيرة، وكان هناك محاولات أخرى عند منزلي، عندما كنت أسكن بجواب مكان نظر القضايا، وكان هناك حراسة أمام المنزل، وفي يوم عند الفجر كان المكلف بالحراسة وجد أحد الأشخاص يضع كيس تحت سياراتي، ووجد في هذه الحقيبة ساعة لمتفجر، وهرب الأشخاص وتم القبض على 2 وهرب 2، وعند هروبهم ضغطوا على التايمر وتم تفجير قنبلتين، ولم تنفجر الأخرى، وتم تدمير واجهة العمارة التي أقطن بها والسيارة، وكانت حادثة مروعة، وبعد هذه الواقعة، تم اتخاذ إجراءات شديدة للتأمين وتم نقلي لمكان أكثر أمانا".

محمد الباز و اكسترا نيوز الجماعة الإرهابية معتز خفاجي

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