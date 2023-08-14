ذهبت لحضور زفاف صديقتها رجعت جثة.. والد آمال ضحية حادث المنوفية: تركت طفل عمره 3سنوات

سادت حالة من الحزن الشديد بمحافظة المنوفية على ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ، الخميس الماضي، وتوفيت من بينهم الشابة آمال التي كانت ضحية من ضحايا الحادث، تاركة وراها طفل عمره 3سنوات حيث أكد والدها حامد النحته، أنه راضٍ بقضاء الله، ولا يملك غير قول الحمد لله، "



وقال والد آمال في حديثه لموقع الدستور ، إن نجلته ذهبت كباقي أصدقاؤها لتشارك صديقتها ودفعتها حفل الحنة الخاص بها بعد أن قامت بالإفطار وتحضير لوازم ابنها وتركته مع والدتها بناء على طلب الأسرة خوفا عليه من عناء المواصلات.



و لفت والد آمال، أنه لم يتوقع ما حدث حيث كانت البداية بتلقيه اتصالا هاتفي من والد زميله لنجلته، أخبره بأن يأتي إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لوجود أحد الأقارب في حالة مرض دون أن يخبره بما حدث، وبمجرد وصوله إلى المستشفى علم بالحادث وما وقع لابنته ولصديقتها من قرية جنزور، بالإضافة إلى شاب من قرية تابع للشهداء، بعد انفجار إطار السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلوها في طريق العودة إلى منزلهم.

و تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد تلقي بلاغ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور طملاي شبين الكوم، وعلى الفور تم التنسيق مع الإسعاف و انتقال قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

و أكد مصدر مطلع أن الضحايا هم محمد حسن خليفة، منشأة السادات مركز الشهداء، آمال حامد حامد النحته مقيمة شبين الكوم، إشراق بلال طه أبو نيده من جنزور التابعة لمركز بركة السبع.