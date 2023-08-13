تاج الدين يكشف موعد افتتاح المدينة الطبية المتكاملة لمستشفيات "عين شمس"

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل للانتهاء من تطوير منطقة مستشفيات "عين شمس"، مؤكدا أنها مركز تعليمي وتدريبي وتأهيلي وعلاجي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "مستشفى جامعة عين شمس يعالج مليون إنسان سنويًا، وهناك أعداد من جميع أنحاء الجمهورية تنتظر دورها في تلقي العلاج من خلال ذلك الصرح الكبير".

وأضاف: "عدد الأسرة بمستشفى عين شمس الجامعي، 3500 سرير، وبداخلها مجموعة كبيرة من المستشفيات ومن أمثلتها مركز علاج سموم، معهد قلب، والذي يجري 600 عملية سنوية، ومستشفى للأطفال، ومستشفى عين شمس الجامعي".

وأوضح أن الرئيس السيسي أوصى بتطوير البحوث الطبية، لافتًا إلى أنه عندما يتحول هذا المكان إلى مدينة طبية متكاملة، سيتلقى ملايين المواطنين علاجهم بالمجان، إذ يحوي على كثيرًا من التقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن العمل مستمر يوميًا، وعمليات التطوير لاتعطل العمل، متوقعًا أن يتم افتتاحها في النصف الأول من عام 2024.