تعرف على خطوات الطلاق الصحي الست وكيفية القيام بها

بعض النهايات يمكن أن تكون بداية جديدة

بناء على ما ذكره الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء ومفاده أن هناك حالة طلاق في مصر كل دقيقتين يجعلنا نتسائل عن الأسباب في كثير من الأحيان ولكن من المهم كذلك أن ننقذ ما يمكن إنقاذه من مشاعر وأخلاق قد يهشمها الطلاق بطريقة غير صحية، لتجنب التعامل مع التداعيات والمضاعفات العاطفية.



لا رسائل نصية:

مارك مانسون مؤلف ومدون أمريكي للمساعدة الذاتية، وله ٤ كتب في هذا المساق كانت من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز الذي رأي أنه لا يجب الإنفصال عن شخص ما عبر رسالة نصية، رغم أنه استخدمها في مرات عندما كان الأمر جنوني، وأكد أن آراءه لا يجب تعميمها بشكل قطعي ولكنها الطريقة التي قد تكون الأفضل في القيام بالإنفصال.



مارك مانسون

يعتمد مفتاح الانفصال الرشيق على مجموعة متنوعة من العوامل. هل أنت المنفصل أم المنفصل عنه؟ هل الانفصال أثر أمرا واحدا أم الكيمياء والعاطفة أختفت؟ هل كانت الأمور سيئة طوال الوقت أم هناك أيام حلوة وأيام مرة؟



والمزيد من الأسئلة التي لا تقل أهمية مثل هل تريد البقاء على اتصال مع حبيبتك السابقة؟ كيف تتغلب على فقدانهم؟ ماذا لو أرادوا العودة مجددا؟



فليكن بشكل شخصي:

إذا كان من تحبه عاقلا ولم يقتل قطتك أو يترد عدد مهول من الرسائل الصوتية على هاتفك وإذا كانت تعاملك بإحترام مع الطرف الآخر، فقابلهم وانفصلوا وجها لوجه، ولا تفعل ذلك في الأماكن العامة. التواجد في الأماكن العامة يجعل الناس يشعرون بأنهم مقيدون فيما يمكنهم التعبير عنه، سواء كانت الكلمات الأخيرة التي يرغبون في قولها لك، أو الأطباق التي يرغبون في كسرها.

لا تجعل الأمر فضيحة:

لا بأس من الشعور بالذهول، التمزق من الداخل إلى الخارج أمر جيد ومتوقع، أن تتمنى رؤية من أحببته يحترق والشعور بالحاجة إلى تدمير حياتهم وكل شيء عزيز عليهم قطعة قطعة، ليس خارجًا تمامًا عن المألوف أيضًا. لكن أي محاولة للقيام بذلك ستجعلك تبدو كطفل يمر بنوبة غضب. تحكم في نفسك. احزن وعبر عن ألمك، لكن لا تفعل أي شيء غبي أمامهم، وإذا كان لابد فافعلها على انفراد وافعلها مع شخص تثق به.

لا تحاول جعل الشخص الآخر يشعر بسعادة:



بمجرد قطع العلاقة ، فإن عواطف الشخص الآخر لم تعد مسؤوليتك. ولم تعد مسئوليتك فقط هي مساعدتهم على التأقلم، ولكن من المرجح أن محاولتك لتهدئتهم تجعلهم يشعرون بالتدهور، ويمكن أن يأتي بنتائج عكسية أيضًا لأنه سيجعلهم يستاءون منك أكثر لكونك لطيفًا جدًا أثناء تركهم.



بعد الانفصال.. احرص على قطع جميع جهات الاتصال لفترة زمنية قصيرة:

هذا هو الشيء الثاني الذي لا يستجمع الكثيرين الشجاعة لفعله، أن يقطع الكثير من الأشخاص دفعة واحدة عن حياته، ويستمرون في الاتصال عندما يتسبب ذلك في مزيد من التوتر العاطفي لهم.

وجدت الأبحاث حول الانفصال في العلاقات أن الأشخاص الذين يحدون من التواصل مع بعضهم البعض يتعافون عاطفيًا بشكل أسرع.

تحدث إلى أحد الأشخاص حول هذا الموضوع:

قد يبدو هذا واضحًا وبديهيا ولكن قم به، خاصة وإذا كانت علاقتك بشريكك السابق جدية، فتحدث إلى صديق موثوق به أو أحد أفراد العائلة قبل اتخاذ القرار. ثم خذ أي نصيحة يقدمونها لك على محمل الجد، وفكر فيها بتعقل، غالبًا ما نكون مراقبين فقراء لعلاقاتنا الخاصة ، لكن يمكن لأصدقائنا أن يروا كيف تؤثر علينا بشكل أفضل مما نستطيع، وسيجعلك هذا ترى ما يمكنك أن تفتقده إذا اتخذت القرار، ولكن القرار لك في النهاية.



اسمح لنفسك بأن تكون حزينًا / غاضبًا / قلقًا ولكن لا تحكم أو تلوم أي شخص

المشاعر صحية وطبيعية. حتى المشاعر السلبية صحية وطبيعية. لكن الحكم على الأشخاص وإلقاء اللوم عليهم، سواء كانوا هم أو أنت ، لا يوصلك بعيدً، اشعر دون لوم.