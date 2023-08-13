بالرقم القومي.. "مياه أسيوط" تعلن أسماء المقبولين بالمدرسة طبقا للأعلى درجة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن أسماء الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه بعد الانتهاء من فحص أداء الطلاب المستوفين للشروط وتقييم درجاتهم باختبارات القدرات التي ضمت (اختبار إلكتروني، اختبار تحريري، مقابلة شخصية).

وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب أنه تم اختيار الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة طبقا للأعلى درجة في اختبار القدرات والتحريري والالكتروني وتمكنوا من الحصول على أعلى التقديرات في أدائهم بالاختبارات.

وتنوه الشركة على الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة والمعلن عنهم بالموقع الرسمي للشركة ضرورة تقديم المستندات والأوراق المطلوبة والمرفق بالجدول بدءاً من اليوم 14 أغسطس الجاري 2023 وحتى الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 عدا الجمعة والعطلات الرسمية بمقر المدرسة الثانوية الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة، على أن يتم دفع ١٥٠٠ جنيه حال تقديم المستندات ولا يتم استردادها حال عدم الالتحاق وفي حالة التخلف عن موعد تقديم المستندات المطلوبة سيسقط حق الطالب في التقدم ويتم شطبه من كشوف المتقدمين ولا يحق لولي الأمر المطالبة بتنسيقه ضمن المقبولين بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة :

اصل استمارة الشهادة الاعدادية بالإضافة إلى عدد صورتين منها

اصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة بالإضافة إلى عدد صورتين منها

ملف تقديم تعليم فني من المكتبة وبه الاوراق الآتية

طلب التحاق ، تعهد العدد والالات موقع عليه من عدد 2 موظف ضامنين ومختوم بخاتم الشعار من أي جهة حكومية

اقرار الحالة الصحية معتمد من الوحدة الصحية يفيد بأن الطالب خالي من اي تشوهات بالعظام

عدد 10 صورة شخصية حديثة للطالب 4×6 مدون عليها اسم الطالب أسفل الصور بالاستوديو

الطوابع :

عدد 1 طابع تعليمي فئة 10 جنيه

عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة واحد جنيه

عدد 1 طابع دمعة فئة واحد جنيه

عدد 1 طابع تنمية موارد فئة 2 جنيه

سداد المصروفات الخاصة بالتربية والتعليم في البريد وإحضار اصل إيصال السداد بالإضافة إلى صورة منه وفي حالة الخصم لأبناء العاملين من التربية والتعليم إحضار خطاب خاص بولي الأمر أنه على رأس العمل، إضافة إلى صورة من بطاقة سارية لولي الأمر ويتم دفع ١٥٠٠ جنيه حال تقديم المستندات ولا يتم استردادها حال عدم الالتحاق.

عدد 2 دوسيه بلاستيك

لمعرفة نتيجتك بالرقم القومى اضغط على اللينك:

https://ascww.org/Result-of-school