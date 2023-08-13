الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ميناء تيانجين.. الاستراتيجية بناء الصين على المدى الطويل

الصين
الصين

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، اليوم الاحد، الضوء على ميناء تيانجين المدفوع بالذكاء الاصطناعي والذي يدعم تقنية الجيل الخامس هو الصورة الرئيسية لإستراتيجية "بناء الصين وسيأتي" على المدى الطويل.


وأشارت الصحيفة الى أن عند مشاهدة الرافعات العملاقة تنزلق عبر الشاطئ الطويل لهذا الميناء القديم ، حيث يتعين على الزائر أن يقرص نفسه ليتذكر أن هذه ليست لعبة عملاقة ، ولكنها واحدة من أكبر عشر منشآت في العالم ، تنقل أكثر من 20 مليون حاوية سنويًا من السفن للشاحنات دون أن يلوح أحد في الأفق.

وأضافت الصحيفة أنه تم بناء ميناء تيانجين الآلي في 19 شهرًا فقط في 2020-2021 ، وهو ليس مجرد وسيلة لإرسال الصادرات الصينية إلى العالم.

ويذكر مقطع فيديو عالي الدقة على شاشة منحنية هائلة في مركز الزوار الزائر بأن أهم عنصر تصدير هو المنفذ نفسه، حيث انه تم بناء تيانجين ليتم استنساخها في جميع أنحاء العالم، أطلق عليها اسم التكوين الصيني للتجارة العالمية. 

ويمكن التخفيف من اختناقات سلسلة التوريد بسبب ازدحام الموانئ، المستوطنة في الجنوب العالمي ، من خلال هذا النظام المدفوع بالذكاء الاصطناعي الذي يرسل رافعات للتواصل على شبكة 5G ، ويفرغ سفينة حاويات كبيرة في 45 دقيقة فقط.

و في أكبر ميناء أمريكي في لونج بيتش ، كاليفورنيا ، يستغرق تفريغ نفس السفينة ما بين 24 و 48 ساعة.

كما ان مشغلي الرافعات الذين اعتادوا التنظيف في كشك في الجزء العلوي من معداتهم يتحكمون الآن في العملاق الأزرق باستخدام عصا التحكم من برج بعيد ، مع كل عامل يراقب عدة آلات. تعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي على تحديد أسرع طريق من النقل البحري إلى النقل البري.

وقام ببنائها وسوف يأتون هو جوهر إستراتيجية الصين طويلة المدى. تتضمن كلمة "it" في هذه الحالة أكبر شبكة 5G في العالم ، وأحدث بنية تحتية وأكثرها كفاءة في العالم والتزامًا وطنيًا لتطبيق الذكاء الاصطناعي على ما يسمى بإنترنت الأشياء ، بما في ذلك التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والطب والإدارة الحضرية و تمويل.

ميناء تيجين استراتيجية الصين الذكاء الاصطناعي الجيل الخامسس تقنية

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