الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز 15 مايو: تحرير 10 محاضر مخالفة للإسكان الاجتماعي

حدث
حدث

وجهت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذي يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون.

وفي نفس السياق، أفاد المهندس مصطفى السعيد بأن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة والمتضمنة محمد سمير بإدارة الشئون القانونية وأنور ربيع مدير إدارة الأمن والمهندس أحمد الطيب رئيس الحي الخامس بمناطق الإسكان الاجتماعي وأفراد الأمن بالجهاز، شنت حملة على مناطق الإسكان الاجتماعي بمنطقة ال 290 فدانا لضبط المخالفات للوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

وأوضح رئيس جهاز أنه تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة غير الشاغرة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة كونها إيجار وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ومن جانبه، أكد رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.

وشدد على استمرار الحملات خلال الفترة القادمة، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعى.

استمرار الحملات 15 مايو اسكان الاجتماعى التمويل العقاري التزام المواطنين الدكتورة مى عبد الحميد

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