نشطاء يدعون تيك توك لتمديد تغيير يجعل الخوارزمية متمثلة لقواعد الاقتصاد بأوروبا

يواجه مستخدمو TikTok في المملكة المتحدة إصدارًا "أقل أمانًا" و "أكثر سمية" من التطبيق من أولئك الموجودين في أوروبا بعد أن أجبر عملاق التكنولوجيا على جعل خوارزميته الشخصية اختيارية هناك للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.

واعتبارًا من نهاية أغسطس، سيتمكن مستخدمو TikTok في 30 دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من إلغاء الاشتراك في تلقي توصيات المحتوى المخصصة ، والتي يتم إنشاؤها إلى حد كبير بناءً على النشاط السابق. وبدلاً من ذلك ، ستتضمن خلاصاتهم "من أجلك" والموجزات الحية مقاطع فيديو شائعة من الأماكن التي يعيشون فيها ومن جميع أنحاء العالم.

في نهاية هذا الأسبوع ، قال TikTok إنه ليس لديه خطط لإتاحة نفس الخيار للمستخدمين في المملكة المتحدة. قال متحدث باسم الشركة إن الشركة تجري التغييرات لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية للامتثال للمتطلبات بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي ، والذي لا يسري في المملكة المتحدة. إنها تُبقي الوضع قيد المراجعة.

تم انتقاد القرار من قبل النشطاء ، الذين دعوا TikTok لجعل الميزة متاحة على نطاق أوسع. قال عمران أحمد ، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية ، إن الأبحاث أظهرت أن خوارزمية تيك توك ظهرت في محتوى ضار للمستخدمين ، بما في ذلك مقاطع الفيديو المتعلقة بإيذاء النفس واضطرابات الأكل ، وتم تصميمها لإبقاء الناس على اتصال.

وطالب الشركة بتوسيع خيار إيقاف البث للمستخدمين حول العالم. وقال: "نظرًا لأنهم قاموا بالفعل ببناء الوظيفة ، فسيكون الأمر سخيفًا بصراحة إذا لم يفعلوا ذلك".

حاليًا ، تعتمد خوارزمية TikTok المخصصة بشكل كبير على التتبع وتحديد سمات المستخدم لتوصية الأشخاص بالمحتوى. ساعدت حساسيتها في تحويل TikTok إلى واحدة من أكثر المنصات الاجتماعية شعبية في العالم ، والتي يستخدمها 53٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا في المملكة المتحدة .

كما تم إلقاء اللوم عليه في تأجيج الترويج للمحتوى الضار. في العام الماضي ، تم إلقاء اللوم على TikTok بسبب صعود Andrew Tate إلى الشهرة بعد الترويج لمئات مقاطع الفيديو على موجز For You.

واكتشف لاحقًا أن العديد قد انتهكوا قواعد TikTok بشأن الكلام الذي يحض على الكراهية ، ولكن تمت مشاهدتهم ملايين المرات قبل إزالتها.

بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي ، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر ، يتعين على المنصات "الكبيرة جدًا" التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم توفير خيار لإيقاف التوصيات الشخصية بحلول نهاية هذا الشهر. يقول الاتحاد الأوروبي إن القاعدة قد أدخلت بسبب "التأثير المنهجي" لهذه الشركات على "تسهيل النقاش العام والمعاملات الاقتصادية ونشر المعلومات والآراء والأفكار".

وتخطط المملكة المتحدة منذ سنوات لفرض لوائح أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا ، بما في ذلك فرض تهديد بفرض غرامات على الفشل في إزالة المحتوى المحظور، وبموجب قانون الأمان على الإنترنت - من المتوقع أن يصبح قانونًا في وقت ما هذا العام .