الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوضع مطمئن.. «الصحة»: نتابع متحور «EG.5» بشكل دقيق

كورونا
كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان إنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد- ١٩» بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة، مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فيما يخص الموقف الوبائى فى مصر فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد- ١٩ تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات، مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار إلى أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها فى ١٦ مارس الماضى حتى الآن، و«جميع المتحورات المنتشرة حاليًا تنتمى إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب فى حدوث حالات مرضية شديدة».

وذكرت أن الوزارة تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد- ١٩، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتينى للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجينى للعينات المؤكدة معمليًا لمرض كوفيد- ١٩ بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل مصر.

وأضاف «عبدالغفار» أن منظمة الصحة العالمية تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد- ١٩، منها ٣ متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهى «XBB.1.16 ،XBB.1.5 ،EG.5»، وستة متحورات أخرى مصنفة على أنها تحت المراقبة.

وذكر أنه على المستوى العالمى لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه فى ١٠١ دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره ٢٥٫٢٪ من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائى ٢٩ فى الفترة من ١٧ إلى ٢٣ يوليو ٢٠٢٣، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من ١٢١ دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره ١٢٫٧٪ خلال نفس الفترة الزمنية.

وعن المتحور «EG.5»، قال «عبدالغفار» إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 وهو خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون، وتم الإبلاغ عنه لأول مرة فى ١٧ فبراير الماضى، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة فى ١٩ يوليو، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوى على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

وأشار إلى أنه حتى ٧ أغسطس الجارى تم الإبلاغ عن ٧٣٥٤ عينة للمتحور EG.5 من ٥١ دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم ١٧٫٤٪ من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائى ٢٩ فى الفترة من ١٧ إلى ٢٣ يوليو ٢٠٢٣.

وشدد على أنه لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «EG.5» فى مصر، ولكن من الوارد رصده فى أى لحظة، وحينها سيتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية.

من جانبه، قال الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إن المستشفيات الصدرية مستعدة للتعامل مع الحالات التى قد يتم اكتشاف إصابتها بالمتحور الجديد.

 

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