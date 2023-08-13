الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكي: نسخة مهرجان الدراما هذا العام استثنائية وأشكر المتحدة لتوفير الإمكانيات

مهرجان الدراما
مهرجان الدراما

قال الفنان أشرف زكي إنه انبهر بجمال مدينة العلمين فور وصوله لها لحضور فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

وقال “أشرف” خلال مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما: “قبل ما اجي العلمين وقبل ما اشوفها على الطبيعة واما جيت لاقيتها حاجة فوق الخيال والحمد لله ان مصر تشهد هذه النقلة الكبيرة بوجود مدينة العلمين الجديدة”.

وأضاف: “باختصار شديد لما جاتلنا فكرة المهرجان وروحت عرضتها على يحيى الفخراني اللي ماتخرش لحظة انه يوافق لرئاسة المهرجان ثم ذهب للشركة المتحدة ورحبوا بشكل كبير بالفكرة وأمدونا بجميع الإمكانيات”.

وتابع: “كنا في أشد الحاجة كنقابة لتنظيم مثل هذا المهرجان والذي ولد كبيرًا وبنجاحات كبيرة جدًا، والنسخة هذا العام هي نسخة استثنائية”.

يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

مهرجان الدراما الدورة 2 مهرجان الدراما بالعلمين يحيي الفخرانى أشرف زكي الدراما 60 سنة دراما

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