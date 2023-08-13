برلمانية: تطبيق التأمين الصحي الشامل نقلة حضارية في الخدمة الطبية

رحبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باستعدادات وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أنها عندما كانت تناقش بنود قانون التأمين الصحي الشامل لم تكن تتصور أن يكون تطبيقه بمثل هذا القدر من الاحترافية والجودة.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات ل"الدستور" إلى أن وزارة الصحة تلافت الملاحظات التى كانت موجودة على تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد في بقية محافظات المرحلة الأولى، فقد تم أخذ كل الاحتياطات في تطبيقه في الأقصر وفي الإسماعيلية والسويس حيث يقدم يعتبر تطبيق التأمين الصحي هناك نقلة حضارية وخدمة طبية على أعلى مستوى، لافتة الى أنها تناقشت مع المرضى في هذه المحافظات وأبدوا سعادتهم بتطبيق النظام وبمستوى الخدمة المقدم.

وأكدت أن المرضى يحجزون مواعيدهم من خلال الكول سنتر ويذهب في موعده المحدد يتم توقيع الكشف الطبي عليه ويتم إرسال الروشته إلكترونيا للصيدلية لصرف الدواء بسهولة ويسر، كما يجد المرضي معاملة جيدة من الطاقم الطبي.

وأشارت عبدالحليم، إلى أن المحافظات التى طبق فيها التأمين الصحي الشامل تحسن فيها مستوى الخدمة الطبية بشكل كبير وتم تلافي كل المعوقات التى كان يواجهها المرضى في السابق، مؤكدة أن وزارة الصحة أخذت خبرة كافية لتطبيق نظام التأمين الصحي في المرحلة الأولى وبالتالي سيكون تطبيق المرحلة الثانية أسهل وأيسر وأكثر سرعة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحى.