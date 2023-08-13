مصادر: 100% نسبة الإشغالات الفندقية بالغردقة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن نسبة الاشغالات الفندقية بمدينة الغردقة حاليًا تصل إلى 100%.

وتبدأ أسعار الفنادق السياحية من فئة الثلاث والأربع نجوم من 4500 جنيه للغرفة المزدوجة لشخصين فقط لليلة الواحدة شاملة الاقامة وفى حين وصلت أسعار الفنادق من فئة الخمس نجوم من بين 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه للفرد الواحد وهناك عدد من الفنادق قد تخطت هذه الأسعار.

ويشير المصدر إلى شهري يوليو وأغسطس من أكثر شهور السنة ارتفاعًا في أسعار الفنادق نظرًا إلى الطلب المرتفع على السفر سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية.

وقد ألقت عدد من المواقع الدولية الضوء على مدينة الغردقة وحث السائحين على السفر إليها ومن بينهم صحيفة The Sun الإنجليزية التي نوهت في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "أفضل عروض وبرامج سياحية للإجازات الصيفية في مصر إلى مدينة الغردقة، لافتة أنها تمتاز شواطئها الخلابة وأشعة الشمس الدافئة على مدار العام والشعاب المرجانية وأنواع الأسماك الفريدة التي يمكن مشاهدتها أثناء ممارسة رياضة الغطس والغوص في مياه البحر الأحمر، حيث أشار إلى أبرز الجزر الموجودة بمدينة الغردقة وهي جزيرة الجفتون والتي يتميز شاطئها بمياهه الفيروزية.