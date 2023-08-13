بالتزكية.. أكرم الشافعي رئيسًا للغرفة التجارية بالإسماعيلية

عقد مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية، الأحد، أولى جلساته؛ لاتخاذ اجراءات تشكيل هيئة مكتب الغرفة للدورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧ بمقر الغرفة فى شارع سعد زغلول بمدينة الاسماعيلية.

أسفرت الجلسة عن نجاح اكرم الشافعى رئيسا للغرفة دورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧ بالتزكية وجلال محمد طاهر محمد وشهرته جلال ابو الطاهر نائب أول للغرفة، أسامة احمد سيد محمد نائب ثانى (جديد) وسعيد محمد محمد عبدالله شعيب شهرته سعيد شعيب سكرتير عام لغرفة الاسماعيلية التجارية للدورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧.

كما تم الموافقة على وائل كمال عبد العزيز إبراهيم شهرته وائل أديداس أمين صندوق الغرفة،و احمد سامى محمد على سليم أمين صندوق مساعد الغرفة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة: على محمد على عبد العال وشهرته على العدوى، وصابر أحمد همام على وشهرته صابر همام ومحمد محمود محمدعبد المحسن،وامال محمود ابراهيم ابراهيم ،وكمال حمودة كمال كامل وأحمد السيد موسى عبد الهادى ومحمد فايق عفيفى الشحات، وذلك للدورة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧.