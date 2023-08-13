الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف السبب الحقيقي وراء توقف حركة المرور فوق جسر القرم

توقف حركة المرور
توقف حركة المرور فوق جسر القرم

كشف حسين مشيك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، السبب الحقيقي، وراء توقف حركة المرور على جسر القرم، والتي أرجعها إلى التدريبات العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية، والتي تجرى فوق أراضي القرم.

ونفى أن يكون السبب وراء ذلك التوقف، وجود مسيرات عسكرية فوق جسر القرم، قائلاً: "حاولت القوات الأوكرانية أمس من خلال إطلاق الصواريخ على الجسر، ولكن استطاعت القوات الروسية التصدي لهذه الصواريخ".

وتابع: "استطاعت القوات الروسية إسقاط عدة مسيرات أوكرانية فوق أراضي القرم، وذلك قبل إعلان سلطات القرم توقف حركة المرور فوق الجسر، ولكنها عادت بعد فترة مؤقتة وجيزة".

وبشأن السفينة المتجهة للأراضي الأوكرانية، لميناء إسماعيل، والتي أطلقت روسيا نيران تحذيرية تجاهها، أكد “مشيك” مراسل القاهرة الإخبارية، أن الدفاع الروسية أكدت أن النيران أطلقت لتوقفها لتفتيشها ولكن السفينة لم تخضع للأوامر الروسية، ما اضطر القوات الروسية بقيامها بعملية إنزال على السفينة وتفتيشها ثم أكملت السفينة طريقها لميناء إسماعيل.

القاهرة الإخبارية جسر القرم مرور جسر القرم روسيا أوكرانيا

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