الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي فلسطيني: قمة العلمين تأتي لتشكيل موقف عربي موحد بالمطالب الفلسطينية

الدكتور عماد عمر
الدكتور عماد عمر

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، إلي مطار العلمين، تلبية لدعوة لرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، قمة العلمين التي تجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيسين عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني سوف تناقش الجهود الأمريكية المبذولة لفتح علاقات بين السعودية وإسرائيل والمطالب السعودية بضرورة انهاء الصراع مع الفلسطينيين في ظل عنف المستوطنين المتواصل ورفض اسرائيل تقديم اي تنازلات للجانب الفلسطيني.

وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه القمة تأتي مع اقتراب زيارة الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة والذي ربما سينقل خلالها رسالة للإدارة الامريكية بمطالب الفلسطينيين، في المقابل ربما يتم ارسال رسالة للسعودية بالمطالب الفلسطينية.

ولفت عمر إلي أن الجانب الفلسطيني يتمسك بضرورة أن تكون المبادرة العربية للسلام للعام 2002 هي المدخل الاساسي لأي علاقة مع اسرائيل وهي التي تكفل للفلسطينيين حقهم.

وأكد عمر أن هذه القمة تأتي في اطار تشكيل موقف عربي موحد بالمطالب الفلسطينية ليكون اكثر قوة وضغطا بتجاه تحقيق انجازا للفلسطينيين في حال فتح علاقات بين السعودية واسرائيل.

وشدد عمر علي أن مصر والأردن تشكلان اكثر البلدان احتضانا وقربا للقضية الفلسطينية نظرا لاعتبارات عدة منها ان مصر تحتضن القضية الفلسطينية منذ تاريخ طويل وتقع في الجزء الحدودي الملاصق لها مع قطاع غزة، الى جانب الاردن صاحبة الوصاية على المسجد الاقصى والملاصقة جغرافيا مع الضفة الغربية.

وأعلن دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع عباس مع شقيقيه الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني، في مدينة العلمين، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

قمة العلمين الرئيس الفلسطيني عبد الفتاح السيسي ملك الاردن السعودية إسرائيل

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