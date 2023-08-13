اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الدراما بالعلمين

ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الدراما تحت شعار “60 سنة دراما” بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، الذي يقام على مدار يوم واحد في العلمين، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة، وشهدت حضورًا فنيًا كبيرًا.

يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.