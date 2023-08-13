الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حراك سياحى على مصر خلال الموسم الشتوى ودخول أسواق جديدة

محمد عثمان
محمد عثمان

كشف محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية، أن القطاع السياحي سيشهد تدفقات سياحية كبرى خلال الموسم الشتوي المقبل، فهناك حراك سياحي متوقع من كافة الأسواق السياحية الكبرى على الأقصر وأسوان، فهناك توافد من السوق الإنجليزية على الأقصر وخاصة بعد انقطاع طويل للسوق على الأقصر وستبدأ الطائرات الإنجليزية بـ4 طائرات مباشرة من مانشستير وليفربول بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار الأقصر يشهد زيادة في أعداد الطائرات الوافدة من السوق الإسبانية على الأقصر، لافتًا أننا نشهد زيادة بعدد الرحلات الوافدة منها من 8 إلى 10 رحلات أسبوعية مباشرة، موضحًا أنه للعام الثالث على التوالي تعتبر إسبانيا متصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وللسياحة الثقافية بصفة عامة.

وأضاف عثمان أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل ستحتضن محافظة الأقصر نحو ما يقرب من 38 مؤتمرًا عالميًا ومحلى ستقام على أرضها، وذلك حتى شهر ديسمبر ما بين زراعي وطبي وعلمي فكافة المؤشرات تؤكد ارتفاع إيرادات القطاع السياحي، وما تحققه من توفير العملة الصعبة للبلاد خلال الأشهر المقبلة.

ويوضح معتز صدقي عضو غرفة شركات السياحة، أن القطاع السياحي يبحث حاليًا عن السائح الأعلى تكلفة لزيادة العملة الأجنبية، وخاصة في ظل أن الدولة في أمس الحاجة إليها، موضحًا أن القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية التي تسطيع تحقيق الإيرادات السياحية وتوفير العملة اللازمة، وذلك في حالة وضعها على الطريق الصحيح والدولة تعمل على ذلك كالتطوير الذي يجري في البنية التحتية وإنشاء المدن الذكية؛ فكل ذلك يخدم القطاع السياحي.

وأشار صدقي إلى أن الأرقام الحالية للسياحة المصرية تبشر بوصول إيراداتها إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

السياحة الثقافية القطاع السياحي تدفقات سياحية الاسواق السياحية السوق الانجليزى

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