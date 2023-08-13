إتلاف عدد كبير من زجاج قطار "مطروح- القاهرة" بعد تعرضه للرشق بالحجارة

أصدرت وزارة النقل، بيانا اليوم، بشأن تعرض قطار رقم ٩٤٣/٩٤٢ مطروح/ القاهرة بتركيب 8 عربات درجة ثالثة مكيفة والذي وصلت رحلته مساء أمس السبت الموافق ١٢ أغسطس إلى محطة رمسيس للرشق بالحجارة خلال رحلته من مطروح للقاهرة مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار إضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة هذا السلوك السلبي.

وأكدت خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية رغم حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها حيث تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياة قائدي القطارات والركاب للخطر وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئاً إضافياً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأهابت وزارة النقل في بيانها بالمواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين وعلى العربات والجرارات والقطارات التي هي ملك للشعب.