الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة بين طرفين بالقاهرة

الأمن
الأمن

تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين أحدهما لا يرتدى ملابسه العلوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

فحصت الأجهزة الأمنية الفيديو وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول:(سائق مركبة "توك توك") وطرف ثان:(أحد الأشخاص) بسبب خلاف بينهما حول قيمة أجرة استقلال الطرف الثاني لمركبة "التوك توك" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة "التوك توك" بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدى على الثانى باستخدام عصا خشبية "شوما" كانت بحوزته.

ونجحت الأجهزة في ضبط طرفي المشاجرة.. وبحوزة الطرف الأول "العصا المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، مركبة "التوك توك" قيادته.. وبمواجهتهما أيدا ماسبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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