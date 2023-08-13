خانته وقتلته.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته الخائنة في الشرقية

القتل جزاء اكتشاف الخيانة.. قصة حقيقية تمت على أرض الواقع بطلتها ربة منزل بمحافظة الشرقية حيث قامت بتخلص من زوجها عقب اكتشفه أنها تخونه مع أحد أقاربه.

امرأة في مركز ههيا بمحافظة الشرقية لا تعرف معنى الوفاء أو الاخلاص على الإطلاق، بدلا من أن تعيش حياتها مع زوجها الذي كان يبذل من أجلها الغالي والنفيس وان تبادله نفس تضحياته، بل خانته.

شيطان جعلها تتمرد على حياتها بعد أن رأت في أحد أقارب زوجها أنه أفضل منه، وهيأ لها أنها فارس أحلامها وسوف تجد معه مالم تجده مع زوجها.

تقربت هذه السيدة من قريب زوجها وبدأ بينهما تبادل الكلمات والغزل، ثم بدأت بينهما اللقاءات ومنها إلى أوقات العلاقة غير المشروعة.

تركت هذه السيدة نفسها لطريق العلاقة الحرام، وتناست ما فعله زوجها من أجلها بعد أن أقنعها الشيطان بأن الرجل الذي أحبته على زوجها هو مصدر السعادة لها.

زوج مخدوع لا يعلم شيء عن هذه العلاقة المحرمة، لكن لا بد للأمر أن ينكشف وتنفضح تلك الزوجة اللعوب وعشيقها في وقت واحد.

مشهد يوجع القلوب حينما شاهد الزوج زوجته في وضع سيء مع أحد أقاربة أصابه بصدمة كبيرة في زوجته التي اختارها من بين كل الفتيات، ولم يتخيل أن يشاهد في يوم زوجته وهي تخونه.

الزوجة بدلا من أن تبحث عن مبرر لما حدث وشاهده زوجها، وأن تختفي من خزي ما فعلته قررت أن تكتب نهاية الحياة بينهما بالدماء.

بمفردها قررت قتل زوجها وخنقته بمفردها حتى مات في يديها خوفًا من الفضيحة، واقترنت الخيانة بالقتل في جريمة بشعة.

السيدة البالغة من العمر 25 عاما فعلت كل شيء خطأ في حياتها، واكتشفت مباحث ههيا الجريمة وأنها وراء قتل زوجها بمفردها خوفا من الفضيحة.

نجحت مباحث ههيا في ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن عشيقها الذي تم ضبطه في الحال واقر بوجود علاقة محرمة بينهما.

وأمرت النيابة بههيا بمحافظة الشرقية بحبس ربة المتهمة على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها خنقًا في قرية تابعة لمركز ههيا، بسبب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.