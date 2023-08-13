النائب أحمد محسن: إنجازات مصر في ملف الطرق "إعجاز حقيقي"

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما أنجزته مصر في ملف الطرق، وهو ما يمثل إضافة قوية للبنية التحتية للبلاد بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار النائب، إلى اجتماع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، واطلاعه على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.

ووصف عضو مجلس الشيوخ، ما تحقق عبر شبكة الطرق القومية، بـ"إعجاز حقيقي"، مشيرا إلى أنها أحد العناصر الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وقال: “الطرق القومية الجديدة، حقق مكاسب سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، وكذلك تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي”.

وتابع النائب: “صيانة الطرق القومية، يتم عبر رؤية متكاملة وخطة مستمرة للوقوف على أحوال الطرق ومتطلباتها”.