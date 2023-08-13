محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة بأحياء الثغر

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدًا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

في هذا الصدد، تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة 14 كشاف وإنارتهم بشوارع سيدي سعيد، الجداوي، ابن رشد، الصحن، موطش بك، الشيخ البنا، التوسيلي، الوراق، حارة النخلة، محمد كمال، حارة محمد العربي، فضلاً عن إنارة الكشافات بشارع المهلبي، وحارة محمد كمال، السيالة إضافة إلى تغيير 6 كشافات ليد بشارع حلابو ، محمد الشافعي ، مسجد عبد اللطيف، وحارة جميعي.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت ربط شبكه بنجع ابو قرقور وصيانة مدخل شارع دير مارى مينا ببرج العرب وربط عدد 13 برشمان.

وشهد حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامه بنطاق الحي حيث تم صيانة شبكة الإنارة بطريق الطابية رشيد أمام عزبة حوض 9، وتركيب عدد 2 كشاف ليد، فضلاً عن صيانة و إنارة عدد 25 عامود ليد، بطريق المنشية البحرية/ البرنس، إضافة إلى صيانة 5 أعمدة ليد و10 كشافات بعزبة العرب الكبري وكذا صيانة وإنارة عدد 4 كشافات صوديوم أذرع ، وإصلاح عطل ببورن بمتفرعات شارع ابن النفيس ، منطقة المعمورة البلد.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامه شملت إحلال وتجديد كشافات الإنارة بشارع 5 متفرع من شارع أحمد عبد الوهاب الرأس السوداء، وكذا تركيب 4 كشافات صوديوم وشبكة هوائية بطول 150م، فضلاً عن صيانة الأعمدة والكشافات الكهربائية وترشيد الإستهلاك بالشوارع الرئيسية والميادين.

وتابعت عزة سعد، رئيس حى وسط أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة الكشافات بشارع العباسي وتركيب عدد 5 كشافات ليد بحارة غانم عبد الرحيم منطقة محمود سلامة، شارع العراق منطقة محرم بك، فضلاً عن صيانة الأعمدة والكشافات الكهربائية بميدان وابور المياه ومتفرعاته، وشارع المرجاني متفرع من شارع ابن الخطاب.