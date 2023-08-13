ميعاد المرحلة الثانية للتنسيق 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني

يتساءل عدد كبير عن ميعاد المرحلة الثانية للتنسيق 2023 من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2023 الذين لم يحققوا الحد الأدني من تنسيق المرحلة الأولى، حيث يتم تقديم تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2023.

مرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن ميعاد المرحلة الثانية للتنسيق 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2023

وخلال مؤتمر وزير التعليم العالي المقرر عقده غدا الاثنين، 13 أغسطس 2023 سيتم إعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وموعد تسجيل الرغبات للثانوية العامة بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023.

موقع التنسيق الالكتروني 2023

ويستقبل موقع التنسيق الالكتروني 2023 عبر هذا الرابط طلبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 من هنـــــــــا https://tansik.digital.gov.eg/

ونجيب من خلال هذا التقرير عن تساؤلات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟

• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة

كيف يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ؟

• عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكترونى" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ؟

• بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ما عدد الرغبات المتاح أمام الطالب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني ؟

• عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات؟

• يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟

• يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له؟

• نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

ما قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق؟

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟

• عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.