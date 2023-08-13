محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية مساء اليوم، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، وحسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش الغفران، والذي يمتد من كوبري قحافة، وحتى منطقة الداون تاون بطول 3 كم ومتوسط عرض ما بين 15 إلى 25 مترًا، ليكتمل بعدها ازدواج الكورنيش بداية من كوبري قحافة حتى منطقة الداون تاون.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وفي ذات السياق، تابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل الإنتاج والتربية بالمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.