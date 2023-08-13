الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وصل 50%.. "الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع الفاقد فى محصول الطماطم

طماطم
طماطم

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الفاقد في محصول الطماطم، وكذلك الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من ذلك خلال الفترة المقبلة من المزارعين والتجار، للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، إن محصول الطماطم من المحاصيل التي تتسم بحساسيتها الشديدة ضد التغيرات المناخية، وسهولة تضررها خلال مراحل التداول المختلفة من المزرعة إلى أسواق الجملة والتجزئة، ما يتطلب ضرورة اتباع بعض التوصيات الفنية، والاستماع لرأي الخبراء والمتخصصين بهذا الشأن.

وأوضح التقرير أن التغيرات المناخية لها تداعيات سلبية على محاصيل الخضر المختلفة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى ارتفاع حجم الفاقد إلى ما يقرب من 50% من حجم الحصاد، مؤكدًا تعدد أسباب زيادة حجم الفاقد من محصول الطماطم، خلال التجربة التي تجاوزت حدود 30% وهي لم تزل داخل المزرعة.

وأشار إلى أسباب ارتفاع الفاقد في محصول الطماطم، وفي مقدمتها: لسعة الشمس والتوتا أبسيلوتا، وأضرار ميكانيكية ناتجة عن جمعها في مراحل غير مناسبة، مسلطًا الضوء على بعض الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الفاقد في محصول الطماطم، وعلى رأسها جمعها في مراحل غير مناسبة.

وشدد التقرير على ضرورة جمع محصول الطماطم عند الوصول لمرحلة 50% من التصبغ، وهو الإجراء الذي لا يتم على أرض الواقع بسبب عدم وجود الثقافة الصحيحة لدى قطاع كبير من جمهور المستهلكين والمزارعين.

ولفت التقرير إلى أن الموعد الأمثل لجمع الطماطم يكون عند الوصول إلى 50-60% من نسبة التلوين المطلوب، مؤكدًا أن النسبة المتبقية من عملية التصبغ يستكملها النبات بعد القطف والحصاد.

وطالب التقرير بضرورة مطالبة المزارعين بجمع محصول الطماطم عند 60% من التلوين، وذلك لضمان تحملها لعمليات النقل والتداول، التي تتم من المزرعة إلى أسواق الجملة ومنها إلى منافذ التجزئة، وتقليل حجم الفاقد والخسائر الاقتصادية المترتبة على هذا الخطأ.
وحذر التقرير من المشاكل المترتبة على استخدام أقفاص الجريد في نقل وتداول محصول الطماطم، نظرًا لما ينجم عنها من تضرر كبير للثمار، علاوة على خطورة الأسلاك المستخدمة في ربط أجزائها، والتي تضاعف حجم الفاقد والخسارة.

وصل نسبته روسيا المحصول الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الفاقد محصول

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

اتخانق مع نزيل.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل وفاة مسجون فى مركز إصلاح

3 أضعاف احتياطى "السكرى".. "الدستور" تنشر خريطة التنجيم والتمعدنات في أغنى مناطق الذهب بمصر (صور)

روايات مرعبة حول مقتل الطفلة سجدة بيد عمها (صور)

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الرئيس السيسى يطلع على تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى